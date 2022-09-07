В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тыс. гостей, подписано соглашений на 3,255 трлн рублей, это рекорд, сообщил вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане, пишет газета Washington Post.
Журналист Евгений Поддубный в Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали силы на южном и северном участках линии боестолкновения, но не смогут закрепиться в Харьковской области.