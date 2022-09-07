США и Албания на предстоящем заседании Совета безопасности ООН хотят обсудить якобы имеющую место фильтрацию украинцев на территории России, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский признали ответственность украинской армии за взрывы на военном аэродроме в крымском городе Саки 9 августа.