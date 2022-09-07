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Bild усомнился в компетентности главы Минэкономики после отрицания волны банкротств в ФРГ

Газета Bild
 поставила под вопрос компетентность министра экономики Германии Роберта Хабека после неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями.
РИА Новости
Как отметил Bild, резкое увеличение стоимости энергии уже спровоцировало целую волну банкротств по всей стране.
РИА Новости
У клиентов на фоне роста цен увеличивается неуверенность.
РИА Новости
Причиной неплатежеспособности предприятий стал рост расходов на закупку материалов и энергии, а также снижение уровня продаж.
Lenta.ru

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Издание Bild усомнилось в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в ФРГ
ГЛАС.RU13:19
Bild усомнилась в компетентности министра экономики ФРГ Хабека после вопроса про кризис
Lenta.ru12:45
Bild усомнился в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в Германии
РИА Новости11:44
Bild сомневается в компетентности Хабека после отрицания волны банкротств в ФРГ
FBM.ru12:13
В Германии усомнились в компетентности министра экономики после неудобного вопроса по газу
ТУТ НЬЮС12:37
Издание Bild усомнилось в компетентности главы минэкономики Германии Хабека после его выступлений
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Издание Bild усомнилось в том, что немецкий министр Роберт Хабек разбирается в экономике
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