с чего всё началось

В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год. В американском сенате заявили, что причиной такого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Футбол Леонид Слуцкий покинул «Витесс» Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса».

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Футбол Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.