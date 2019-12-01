Политика
Lenta.ruРаскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год. В американском сенате заявили, что причиной такого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект.
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с чего всё началось
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.РБК13:15
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