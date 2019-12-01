с чего всё началось

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Общество Бизнес попросил Путина отклонить закон о российском софте Производители электроники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о предустановке российского софта на гаджеты, продаваемые в нашей стране.

Происшествия Трагедия в Забайкалье: пассажирский автобус рухнул с моста Сообщается, что причиной трагедии стало лопнувшее колесо, в следствии чего автобус занесло и транспортное средство сорвалось с проезжей части на лед в реку Куенга.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Политика На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Автоспорт Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.

Армия и оружие Доктрина Беннета: Израиль переходит в наступление на Иран в Сирии Как полагает обозреватель Рон Бен-Ишай, доктрина Беннета ставит целью усилить фактор сдерживания иранских сил и предотвратить "террористические нападения" с территории Сирии, о которых говорил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своей недавней поездки в район Голанских высот.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».