с чего всё началось

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Здоровье Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

Общество В субботу ожидается небольшой снег во Владивостоке Как стало известно, жителей региона ждет в последний день осени небольшой снег. Столбик термометра покажет от — 4 до -6 градусов по Цельсию.

Общество Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

Происшествия Россияне при стрельбе в Новом Орлеане не пострадали Напомним, в ночь на воскресенье в портовом городе Новый Орлеан (штат Луизиана) неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-центра в историческом Французском квартале.

Политика На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Происшествия Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.