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Bild: в Германии производители пива предупредили о росте цен к концу года на 30%

Германские пивовары предупредили о стремительном росте цен на пиво.
ТАСС
"Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!" - приводит издание слова генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле.
ТАСС
"Электричество подорожало на 250% по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод - на 70%, европоддоны - на 150%", - констатировал Айхеле.
ТАСС
В Германский союз пивоваров входят 1,4 тыс. немецких пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок.
РБК

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