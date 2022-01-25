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Bild: власти Германии не откажутся от «Северного потока-2» в случае конфликта на Украине

Власти Германии не откажутся от «Северного потока-2» даже в случае войны на Украине.
Lenta.ru
В то же время Германия уведомила Соединенные Штаты, что газ по «СП-2» не пойдет в случае эскалации ситуации.
ФАН
Правительство ФРГ сохранит свою позицию, несмотря на давление США.
Lenta.ru
По информации BILD, в ходе визита Бернса в Берлине также была "прощупана ситуация в руководстве СДПГ".
РИА Новости

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