Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой, к ним планируется привлечь до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.
View this post on Instagram A post shared by Андрей Малахов (@malakhov007) Скандально известный блогер Anton S, который зачастую обсуждает не факты, а сплетни о российском шоу-бизнесе, сообщил, что Андрей действительно тяжело болен.