Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будут играть осторожно и постараются не совершать ошибок, сказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск.

Билек: сборная Казахстана постарается не ошибаться в игре с россиянами

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