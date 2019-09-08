Футбол
РИА НовостиБилек: сборная Казахстана постарается не ошибаться в игре с россиянами
Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будут играть осторожно и постараются не совершать ошибок, сказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Победа над Казахстаном откроет России путь на Евро, но ради нее придется драться на лопатах
Спорт день за днем10:21
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
Политика
Мэр Новосибирска Локоть заявляет о своей победе на выборах
Интерфакс - Россия 11:45
Политика
Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.
Коммерсантъ 12:14
Гаджеты
Microsoft научила ОС Windows 10 звонить со смартфона
Минувшим летом компания Microsoft представила новую функцию зеркального отображения оповещений, приходящих на Android-смартфон, через Windows 10 на экране компьютера.
Дни24 12:46
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая
Коммерсантъ 12:20
Технологии
Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения
Ferra вчера в 11:47
Происшествия
Шторм стал причиной гибели двух человек в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
Lenta.ru 12:42
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Кино
Звезда «Сумерек» заявила, что хочет сыграть супергероя-гея
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что она хочет исполнить роль супергероя-гея. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 12:10
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили орденами
Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
Ридус вчера в 10:17
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Авто
Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ
Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1
Алексей Сутормин забил первый гол за "Зенит" с момента своего трансфера в июле на 3-ей минуте матча с подачи Краневиттера.
Gazeta.SPb 09:03
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Армия и оружие
В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы
Новостной фронт 09:43
Политика
Грузинская певица Катамадзе заявила, что любит россиян
Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".
Газета.Ru 11:02
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться
Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53