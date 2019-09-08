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РИА НовостиРИА НовостиБилек: сборная Казахстана постарается не ошибаться в игре с россиянами

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Футболисты сборной Казахстана в матче против команды России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 будут играть осторожно и постараются не совершать ошибок, сказал главный тренер казахстанской команды Михал Билек. Встреча состоится в Калининграде 9 сентября и начнется в 21:45 мск.
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