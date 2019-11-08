Продажа билетов в Крым стартовала сегодня в восемь часов утра по московскому времени. Напомним, первый поезд из Северной столицы в Севастополь отправится 23 декабря. Поезд будет стартовать с Московского вокзала в 14:00.

Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым

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