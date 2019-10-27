Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро. Перевозчик объяснил это тем, что его обязали включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

с чего всё началось

Билеты на рейсы авиакомпании «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 5 евро, а не на 25, как сообщалось ранее. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к группе «Аэрофлот».

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

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