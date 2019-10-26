Общество
RT на русском«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее. «Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро. Перевозчик объяснил это тем, что его обязали включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.Ведомостивчера в 17:00
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Политика
Добровольцы отказались покидать позиции в Золотом после разговора с Зеленским
Украина.ру 06:20
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
РБК 07:23
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Происшествия
Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза 25 октября в 09:42
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Шоу-бизнес
Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве
Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.
Вечерний курьер 05:05
Финансы
Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 14%
Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 24 октября в 07:40
Армия и оружие
Опубликовано видео спецоперации по ликвидации аль-Багдади
Напомним, что, по данным, полученным Newsweek от источника в Пентагоне, операция войск США в сирийском Идлибе имела целью уничтожение главы террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Красная весна 03:48
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Происшествия
Рязанский священник избил свою жену
Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.
Газета.Ru 06:34
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Футбол
Карпин оригинально объявил о беременности супруги
Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина вновь ждет ребенка.
РИА Новости 08:11
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
RT на русском 05:53
Футбол
Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:08
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
На заброшенном заводе под Рязанью нашли мертвого подростка
Российская газета 07:48
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Слово и Дело вчера в 23:37
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Футбол
«Для топ-клуба подобное недопустимо». Сигурдссон указал на плохую закономерность в ЦСКА
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» вы сможете увидеть в воскресенье, 27 октября, с 15:55 (мск) на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР и сайтах sportbox.ru, matchtv.ru.
Матч ТВ 06:15