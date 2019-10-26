Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро. Перевозчик объяснил это тем, что его обязали включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

с чего всё началось

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее. «Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

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