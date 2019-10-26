Общество

RT на русскомRT на русском«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее. «Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.
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с чего всё началось

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро. Перевозчик объяснил это тем, что его обязали включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.
Ведомостивчера в 17:00

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Билеты «Победы» из зарубежных аэропортов подорожают на 5 евро вместо 25-ти

Интерфакс05:00

Российская авиакомпания «Победа» собирается увеличить цены на авиабилеты из-за рубежа на пять евро

Эхо Москвы06:30

«Победа» 28 октября повысит цену билетов из зарубежных аэропортов на €5

ТАССвчера в 17:07

Билеты «Победы» подорожают на €5 вместо €25

Телеканал 360°вчера в 18:17

«Победа» сообщила о подорожании билетов из-за рубежа на €5 вместо €25

Коммерсантъвчера в 17:16

«Победа» сократила до €5 введенную после решения суда наценку на билеты

РБКвчера в 18:25

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ведомостивчера в 17:00
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Политика

Добровольцы отказались покидать позиции в Золотом после разговора с Зеленским

Украина.ру 06:20
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Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
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Политика

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Газета.Ru 05:15
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Политика

Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Общество

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РИА Новости 24 октября в 10:20
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия

В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Происшествия

Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза 25 октября в 09:42
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Шоу-бизнес

Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве

Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.
Вечерний курьер 05:05
Финансы

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Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 24 октября в 07:40
Армия и оружие

Опубликовано видео спецоперации по ликвидации аль-Багдади

Напомним, что, по данным, полученным Newsweek от источника в Пентагоне, операция войск США в сирийском Идлибе имела целью уничтожение главы террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Красная весна 03:48
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

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В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Происшествия

Рязанский священник избил свою жену

Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.
Газета.Ru 06:34
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Футбол

Карпин оригинально объявил о беременности супруги

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина вновь ждет ребенка.
РИА Новости 08:11
Футбол

Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
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Футбол

Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:08
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
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На заброшенном заводе под Рязанью нашли мертвого подростка

Российская газета 07:48
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
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Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Слово и Дело вчера в 23:37
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Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
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«Для топ-клуба подобное недопустимо». Сигурдссон указал на плохую закономерность в ЦСКА

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» вы сможете увидеть в воскресенье, 27 октября, с 15:55 (мск) на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР и сайтах sportbox.ru, matchtv.ru.
Матч ТВ 06:15
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