Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрБилеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

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Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта. Все билеты были раскуплены за 2,5 часа – при цене в 3333 гривны (около 120 долларов).
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Все билеты на специальный поезд Киев - Москва раскупили за 2,5 часа

ТАСС26 марта в 14:48

Все билеты на спецпоезд Киев - Москва раскупили за 2,5 часа

Московский Комсомолец26 марта в 15:45

Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

ТВ Центр26 марта в 15:12

Билеты на спецпоезд Киев-Москва разобрали за 2,5 часа

Красная весна26 марта в 16:20
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