Коронавирус
ТВ ЦентрБилеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа
Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта. Все билеты были раскуплены за 2,5 часа – при цене в 3333 гривны (около 120 долларов).
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Источник: Лиги, которые досрочно завершат сезон, столкнутся с проблемой попадания клубов в ЛЧ и ЛЕ
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
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