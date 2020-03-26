Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта. Все билеты были раскуплены за 2,5 часа – при цене в 3333 гривны (около 120 долларов).

Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

Общество В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Политика В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Общество Мишустин поручил полностью закрыть границы России Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Политика Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.

Общество Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.

Общество Умерший от коронавируса оставил трогательное последнее сообщение Умерший от коронавируса 47-летний житель Уэльса Тим Гэлли перед смертью пообещал девушке увидеться в ближайшее время, пишет The Mirror.

Общество Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.

Общество Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.

Общество Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.

Политика Украина напрочь отказалась закреплять за Донбассом особый статус Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев напрочь отказывается закреплять особый статус Донбасса в Конституции.

Общество Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.