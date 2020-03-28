Утром 28 марта в Москву прибыл специальный поезд: состав вывез из Украины россиян, пожелавших вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и закрывающихся не этом фоне границ. Ранее в посольстве России на Украине журналистам сообщили, что на поезд были раскуплены все предложенные билеты.

Спецпоезд из Украины прибыл в Москву

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