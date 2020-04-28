Коронавирус
Российская газетаБилл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19. По словам американского предпринимателя, накопленный за последнее время опыт позволит странам очень быстро выявлять очаги заражения и контролировать их.
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с чего всё началось
"Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии", — заявил Гейтс в интервью французскому изданию Le Figaro.РИА Новостивчера в 20:45
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Билл Гейтс: на возврат к нормальной жизни миру потребуется два года
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