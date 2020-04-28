с чего всё началось

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19. По словам американского предпринимателя, накопленный за последнее время опыт позволит странам очень быстро выявлять очаги заражения и контролировать их.

Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

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Футбол Хохлов назвал трёх самых талантливых молодых игроков из России Экс-наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал трёх самых талантливых футболистов из России.

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Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 249

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