Коронавирус
ИзвестияБилл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider. Бизнесмен отверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Здоровье
60 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 60 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 04:25
Технологии
Разработчики вакцины от коронавируса из США стали жертвами хакеров
Источники издания в университете подтвердили информацию, что целью хакеров было «незаконное вторжение», но точные объемы украденных данных они озвучивать не стали.
Live24 08:30
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Здоровье
Правда ли, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами
В интервью «Комсомольской правде» заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врач высшей категории Анастасия Самкова объяснила, возможно ли это и при каких условиях может произойти такой неблагоприятный исход событий.
Комсомольская правда 18:51
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
"Роскосмос" обнародовал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске, фотографии размещены на сайте госкорпорации.
РИА Новости 17:19
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Театры
Мариинский театр из-за пандемии потерял более 1 млрд рублей
InterMedia напоминает: Мариинский театр из-за пандемии коронавируса был закрыт для публики в середине марта.
ИА InterMedia 10:11
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Здоровье
На Украине могут усилить карантин из-за всплеска заболеваемости
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство может рекомендовать усилить карантинные меры из-за всплеска заболеваемости.
Свободная Пресса 08:25
Общество
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Здоровье
Бремя подарCoV: новым вызовом пандемии станут венерические болезни
Новые угрозы Пандемия COVID-19 повлияла на распространение других болезней.
Известия 17:01
Путешествия
Россияне стали отказываться от поездок в Сочи
Россияне стали отказываться от заранее забронированных поездок в Сочи.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 05:30
Энергетика
Ирак сообщил о приверженности сделке ОПЕК+
Чиновник сообщил, что Ирак продолжает контактировать генсеком ОПЕК и министрами нефти и энергетики стран-членов для обсуждения ситуации на рынке.
РИА Новости вчера в 10:14
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР переведена в режим постоянной боевой готовности
Народная милиция Луганской Народной Республики переведена в режим постоянной боевой готовности.
Народные новости 05:42
Общество
Илон Маск призвал разделить Amazon
Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
News.ru 16:03
Общество
Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
Lenta.ru 19:32
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 04:23