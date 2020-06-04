Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider. Бизнесмен отверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

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