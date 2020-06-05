Общество
РИА НовостиБилл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости вчера в 09:44
Общество
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Тимати предлагал деньги продюсеру «Фабрики звезд» Лине Арифулиной
Бывало, что Тимур подходил к продюсеру и предлагал Лине деньги, чтобы на них поставит свой номер.
Bimru.ru 03:02
Игры
Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть
Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News вчера в 10:55
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру вчера в 09:51
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Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
Общество
Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля».
РБК вчера в 11:33
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета 05:45
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
Кино
Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам
Звезды научно-фантастической комедии "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989 год) Киану Ривз и Алекс Уинтер устроили сюрприз выпускникам средней школы в Сан-Димасе (штат Калифорния, США).
РИА Новости вчера в 22:54
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Игры
В июне в SnowRunner появится новая локация в российском регионе
CyberSport.ru 05:38
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы.
iReactor 05:19
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Кино
Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»
Kinonews.ru 05:27
Общество
Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online
Популярный производитель игр Rockstar закроет доступ к GTA Online и Red Dead Online на два часа на фоне протестов в США Весь их онлайн уже на улицах США.
КМВ Новости вчера в 14:14
Гаджеты
В Сети появились макеты всех iPhone 12
Live24 04:34
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM вчера в 12:34
Музыка
Ольга Бузова представила в Сети новый трек «Орбит без сахара»
Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
РИА Новости вчера в 06:11
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10