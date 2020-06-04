Коронавирус
РИА НовостиБилл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Наука
Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жестких дисках
В научном журнале Angewandte Chemie была опубликована свежая статья, в которой говорится о новом исследовании.
Ferra вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Здоровье
Мишустин распорядился восстановить плановое оказание медпомощи
Распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Народные новости вчера в 06:01
Общество
МЧС нашло способ решить проблему разлива топлива в Норильске
Хакасия-Информ 04:21
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Авто
Lada ушла с авторынка Евросоюза
По словам представителя генерального дистрибьютора «АвтоВАЗа» в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland, автомобили Lada перестали поступать к европейским автодилерам, последняя поставка была еще в марте текущего года.
РИАМО вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Политика
В Раде новую программу МВФ сравнили с «капитуляцией»
Условия новой программы МВФ по кредитованию Украины являются "вопросом капитуляции", об этом в эфире телеканала "112" заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости 19:33
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в сторону Земли
Черная дыра из созвездия Змееносца выпустила пучок материи, который летел к Земле быстрее скорости света.
МИР 24 02 июня в 10:00
Наука
Низкая вероятность распространения коронавируса через касания доказана
Оказалось, что чаще всего коронавирус передается через дыхание и разговоры, а вот вероятность распространения через касания оказалась низкой.
Газета DAILY 13:44
Энергетика
СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+
Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ 17:31
Космос
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы.
Известия 22:05
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
Общество
Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса
Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня.
Интерфакс 09:08
Наука
Как будет работать вакцина от коронавируса. Объясняем проще, чем на уроке биологии
Вакцина может быть живой (ослабленный вирус), инактивированной (мертвый вирус) или векторной — именно такой будет вакцина от коронавируса.
НГС24 21:00
Общество
Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад 06:20
Футбол
Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов
Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит 04:15
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53