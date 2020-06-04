Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБилл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Билл Гейтс назвал свою истинную цель во время пандемии коронавируса

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Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества

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Чипирование и 5G: откуда пошли самые невероятные теории о коронавирусе, и кто в них верит

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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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