Общество

ТАССТАССБилл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует
 его CNBC.
РБКвчера в 17:51

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Главные новости к утру 14 марта

Коммерсантъ00:02

Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft

Lenta.ruвчера в 18:21

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РИА Новостивчера в 18:46

Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft

RT на русскомвчера в 18:44

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

ТАССвчера в 19:12

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РБКвчера в 17:51

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Дождьвчера в 17:26
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Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

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Вести.Ru вчера в 18:35
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У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Эхо Москвы вчера в 13:15
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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

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ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу

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Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
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Чемпионат России по футболу могут приостановить уже на следующей неделе.
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Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
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Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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