Общество
ТАССБилл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует его CNBC.РБКвчера в 17:51
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил розыгрыш всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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ООН переводит сотрудников штаб-квартиры на удаленную работу
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В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.
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Белоусов: России придется жить при нефти по $35
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Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Общество
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Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
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Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса
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Армия и оружие
В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
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