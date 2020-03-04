Общество

ТАССТАССБилл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует
 его CNBC.
РБКвчера в 17:51

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Главные новости к утру 14 марта

Коммерсантъ00:02

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

ТАССвчера в 19:12

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РБКвчера в 17:51

Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft

RT на русскомвчера в 18:44

Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft

Lenta.ruвчера в 18:06

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РИА Новостивчера в 18:46

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Дождьвчера в 17:26
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Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Новые Ведомости вчера в 05:57
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в России отзыву подлежат 12 192 автомобилей Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus, которые были реализованы в период с сентября 2019 года по настоящее время.
32CARS.ru 12 марта в 05:49
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Российский коллектив, который выступит от России на международном песенном конкурсе, представил композицию в эфире Первого канала.
МордовМедиа вчера в 02:18
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Газета.Ru 02:31
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Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Кино

Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»

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Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит свободное посещение столичных школ по усмотрению родителей.
РБК 02:48
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Американский Boeing запросил аварийную посадку на Камчатке

РБК вчера в 22:17
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс вчера в 15:45
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Футбол

Не все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" настаивают на признании сезона АПЛ недействительным.
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 12 марта в 10:00
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Вести.Ru 00:00
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Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
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JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии о судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году ставят под сомнение приверженность австралийской стороны к установлению истины.
RT на русском вчера в 18:19
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Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
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Авто

Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
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Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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Скорее всего, обновление придётся по вкусу многим пользователям мобильного приложения YouTube, поскольку добавленная около двух лет назад вкладка «В тренде» неоднократно подвергалась критике.
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Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом

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В Горловке при обстреле ранены три человека, в том числе ребенок

"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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