с чего всё началось

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.

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Политика Киев расторг договоры аренды земли с посольством России Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».

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Политика Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

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