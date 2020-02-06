Общество
ТАССБилл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует его CNBC.РБКвчера в 17:51
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Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Киев расторг договоры аренды земли с посольством России
Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
Происшествия
Сорок человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
В Турции по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Аксарай - Адана.
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Политика
Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний
Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Армия и оружие
Истребители Су-35С засняли в боевом строю китайских J-20
Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой
Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Происшествия
ВККС решит, выдать ли Бастрыкину троих судей
ВККС решит вопрос о рекомендациях кандидатам в зампреды АСГМ и Мосгорсуда Это уже вторая попытка возбудить уголовное дело в отношении судьи — первая провалилась из-за банальной описки.
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Политика
У третьего члена бразильской делегации в США выявили коронавирус
Сообщалось, что его результата оказался положительным, однако затем президент Бразилии опроверг данные о том, что первый тест на коронавирус дал положительный результат.
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот
Подписчики бурно обсуждают изменившуюся фигуру Леры Кудрявцевой, не могут понять, то ли она поправилась в отпуске, то ли снова беременна.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок
Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке из-за ослабления курса рубля, пишет «РИА Новости».
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях
Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Кино
Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле
Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.