Общество

ТАССТАССБилл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

В компании отметили, что Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. Как следует из заявления, в совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует
 его CNBC.
РБКвчера в 17:51

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Главные новости к утру 14 марта

Коммерсантъ00:02

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

ТАССвчера в 19:12

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РБКвчера в 17:51

Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft

RT на русскомвчера в 18:44

Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft

Lenta.ruвчера в 18:06

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РИА Новостивчера в 18:46

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Дождьвчера в 17:26
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Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
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Общество

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Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Киев расторг договоры аренды земли с посольством России

Киев, 12 марта 2020, 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».
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Происшествия

Сорок человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Аксарай - Адана.
РЕН ТВ 00:21
Экономика

Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 13:31
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 01:11
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском вчера в 18:19
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Армия и оружие

Истребители Су-35С засняли в боевом строю китайских J-20

Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
ГЛАС.RU 12 марта в 12:48
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета вчера в 04:45
Шоу-бизнес

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Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
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Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
RT на русском вчера в 12:37
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Происшествия

ВККС решит, выдать ли Бастрыкину троих судей

ВККС решит вопрос о рекомендациях кандидатам в зампреды АСГМ и Мосгорсуда Это уже вторая попытка возбудить уголовное дело в отношении судьи — первая провалилась из-за банальной описки.
Право.ру вчера в 12:03
Футбол

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
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Политика

У третьего члена бразильской делегации в США выявили коронавирус

Сообщалось, что его результата оказался положительным, однако затем президент Бразилии опроверг данные о том, что первый тест на коронавирус дал положительный результат.
РЕН ТВ 01:26
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Новые Известия 12 марта в 15:10
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот

Подписчики бурно обсуждают изменившуюся фигуру Леры Кудрявцевой, не могут понять, то ли она поправилась в отпуске, то ли снова беременна.
Bimru.ru вчера в 06:23
Финансы

Мутко предупредил о возможном повышении ипотечных ставок

Генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке из-за ослабления курса рубля, пишет «РИА Новости».
Ведомости 12 марта в 05:29
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости вчера в 08:03
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Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
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Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Российская газета вчера в 15:26
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском вчера в 11:19
Кино

Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле

Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Интермонитор.ру вчера в 15:55
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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