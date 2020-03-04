Общество

ИзвестияИзвестияБилл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил телеканал CNBC.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует
 его CNBC.
РБКвчера в 17:51

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Главные новости к утру 14 марта

Коммерсантъ00:02

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

ТАССвчера в 19:12

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РБКвчера в 17:51

Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft

RT на русскомвчера в 18:44

Билл Гейтс решил уйти из совета директоров Microsoft

Lenta.ruвчера в 18:06

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

РИА Новостивчера в 18:46

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Дождьвчера в 17:26
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Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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