Общество
ИзвестияБилл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил телеканал CNBC.
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с чего всё началось
«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует его CNBC.РБКвчера в 17:51
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Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
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Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса
"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
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Украинский ЗАЗ начал собирать автомобили Lada
Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.
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Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
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Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
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Личный кабинет в приложении «Метро Москвы» появится у «Тройки»
В новой версии сделают "Личный кабинет", в котором можно будет привязать карту "Тройка" к номеру телефона.
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В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пять заболевших обнаружили в Москве, троих — в Петербурге и по одному — в Московской и Ленинградской областях и Пермском крае.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США
Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Футбол
Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Биатлон
В Контиолахти на этапе КМ по биатлону пройдет мужской пасьют
В финском Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 14 марта, пройдет мужской пасьют.
Общество
Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Наука
Ученые из США предлагают использовать вакцину от атипичной пневмонии против коронавируса
Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 имеет много общего с вирусом SARS-CoV, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи» в Петербурге
В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданской Казахстана, вернулись в Россию.
Общество
На Кубани ввели ограничение на проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении массовых мероприятий с участием более 1000 человек.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Политика
Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию
Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.