Общество

РИА НовостиРИА НовостиБилл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель компании продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям. В 2014 году Билл Гейтс покинул пост главы совета директоров Microsoft, на этом посту его сменил независимый директор Джон Томпсон.
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с чего всё началось
Американский предприниматель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс уходит из совета директоров компании для того, чтобы больше времени посвящать благотворительности, передает CNBC
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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