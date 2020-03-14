Общество
РИА НовостиБилл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель компании продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям. В 2014 году Билл Гейтс покинул пост главы совета директоров Microsoft, на этом посту его сменил независимый директор Джон Томпсон.
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с чего всё началось
Американский предприниматель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс уходит из совета директоров компании для того, чтобы больше времени посвящать благотворительности, передает CNBC.Znak.com17:52
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