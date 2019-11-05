с чего всё началось

В пятерке богатейших людей мира оказались Уоррен Баффет (87,3 миллиарда долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (72 миллиарда долларов), потерявший 200 миллионов долларов. В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

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