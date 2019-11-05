Общество

РИА НовостиРИА НовостиБилл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
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Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира
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Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира

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