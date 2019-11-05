с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.

Киберспорт Искусственный интеллект обыграл экс-чемпиона мира в StarCraft Искусственный интеллект AlphaStar обыграл Йоону «Serral» Соталу – первого чемпиона мира по StarCraft не из Кореи.

Футбол «Зенит» проиграл дома «Лейпцигу» В Санкт-Петербурге завершился матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе G между "Зенитом" и "РБ Лейпцигом".

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Политика Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.

Происшествия Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.

Политика Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

Политика США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана Тегеран с шестого ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что начиная с этой даты Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств и начнет использование центрифуг на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

Шоу-бизнес Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.

Происшествия Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину и заявил, что раскаивается, сообщил Следственный комитет.

Политика Путин назначил нового посла в Великобритании Президент России Владимир Путин назначил бывшего постпреда России при ОБСЕ Андрея Келина послом в Великобритании.

Шоу-бизнес Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения 5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.

Шоу-бизнес Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика В Белоруссии объясняли слова Лукашенко о «чужих» войнах России Слова белорусского президента Александра Лукашенко о «не наших» войнах были вырваны из контекста, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.