с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Космос «Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.

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Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость Бодрость на весь день Опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что завтракать нужно обязательно.

Общество 70% российских компаний не платят за вывоз мусора Глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев заявил, что неуплата со стороны юридических лиц за вывоз отходов составляют 65–70%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

Происшествия В Екатеринбурге в ДТП тяжело пострадали 6 человек На 8 км дублёра Сибирского тракта лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Aveo.В результате серьёзные травмы получили все участники аварии: супруги 43 и 45 лет, ехавшие в Nissan, и молодые люди на Chevrolet.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

Здоровье УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Происшествия В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».

Теннис Медведев узнал соперников по групповому этапу на Итоговом турнире ATP В Лондоне прошла жеребьевка Итогового чемпионата ATP, который пройдет с 10 по 17 ноября.

Происшествия Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.

Политика Путин призвал заменить «Википедию» Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК».

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

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Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите сирийской нефти Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

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Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

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