Общество
Газета.RuБилл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.
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Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.Forbesвчера в 14:19
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