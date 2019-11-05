с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Экономика Услуги ЖКХ подорожают в Хабаровске В Хабаровском крае стоимость услуг ЖКХ станет дороже на 4%. Это не самое большое повышение среди регионов Дальнего Востока.

Игры Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».

Общество Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Здоровье 5 признаков рака, которые часто не воспринимаются всерьез Многие люди не воспринимают предупреждающие признаки всерьез, в то время как эти сигналы могут помочь выявить онкологическое заболевание на такой стадии, когда его лечение может помочь сохранить жизнь.

Происшествия В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Политика Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис, выступая в парламенте, сообщил, что страна подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года, сообщает In-cyprus.com.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.