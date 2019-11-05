Общество

Газета.RuГазета.RuБилл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.
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с чего всё началось
Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира
 Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.
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