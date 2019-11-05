Общество
Газета.RuБилл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.
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Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.Forbes14:19
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Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
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Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
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