с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Общество Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Политика США призвали признать Крым российским Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад в статье журнала National Interest призвал власти Соединенных Штатов Америки признать Крым частью России.

Армия и оружие Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.

Общество «Аэрофлот» введет топливный сбор для рейсов на Дальний Восток Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 января 2020 года начнет взимать топливный сбор, включаемый в стоимость билетов, на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, а также Магаданом в классах комфорт и бизнес, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в нарушении договоренностей по Сирии «К сожалению, американцы устраивают некое совместное патрулирование с террористами YPG/PYD, хотя в соответствии с турецко-американскими договоренностями эти боевики должны были покинуть северо-восток Сирии», — приводит его слова агентство Anadolu.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.

Общество В Прикамье Оса признана самым комфортным городом В Пермском крае у города Оса самый высокий индекс качества городской среды — 192 баллов, что свидетельствует о благоприятной городской среде.

Армия и оружие Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.

Экономика В Туве намерены вдвое снизить уровень бедности за три года Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, документ предполагает двукратное снижение уровня бедности к 2022 году.

Наука Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.

Технологии Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.

Происшествия По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.

Происшествия Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.

Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Шоу-бизнес Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.

Политика Украина потребовала вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.

Общество Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).