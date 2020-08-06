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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.В источнике
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РБК

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

РБКвчера в 15:32
ТАСС

Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем COVID-19

ТАСС17:54
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее коронавируса

Газета.Ru17:02
РЕН ТВ

Гейтс предрек человечеству катастрофу страшнее пандемии коронавируса

РЕН ТВ23:00
РИА Новости

Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

РИА Новостивчера в 13:04
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ruвчера в 11:36
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:27

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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Онищенко напомнил о невозможности заболеть гриппом из-за прививки

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил россиянам о том, что заболеть гриппом после прививки от него нельзя.
Невские Новости23:28
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Хазин: у Путина остался последний шанс на изменение ситуации в России

Экономист уверен, что если Путин до конца текущего года не вступит в открытую конфронтацию с нынешней либеральной элитой, то это станет его последним шансом на то, чтобы кардинально изменить ситуацию в государстве.
Discover2402:39
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57