Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
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Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.В источнике
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Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 04:27