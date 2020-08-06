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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем COVID-19

ТАСС17:54
РЕН ТВ

Билл Гейтс предупредил мир о глобальной катастрофе после коронавируса

РЕН ТВвчера в 04:58
Царьград

В 5 раз смертельнее COVID-19: Билл Гейтс пророчит миру новую глобальную катастрофу

Царьградвчера в 14:17
РИА Новости

Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

РИА Новостивчера в 13:04
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ruвчера в 11:36
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее коронавируса

Газета.Ru17:02
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:27

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия
REGNUM20:50
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Центр Иркутска остался без электроэнергии

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине июля после ночного разгула стихии (сильный ветер с ливнями и грозами) в Приангарье было зарегистрировано 26 технологических нарушений на электрических сетях.
REGNUMвчера в 00:24
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