Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

Основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что в ближайшие десятилетия планету ждет кризис, который окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге. Новой проблемой для человечества станет изменение климата, считает Гейтс.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее коронавируса

Газета.Ru17:02
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ruвчера в 11:36
Российская газета

Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

Российская газетавчера в 14:00
РИА Новости

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 13:04
Царьград

В 5 раз смертельнее COVID-19: Билл Гейтс пророчит миру новую глобальную катастрофу

Царьградвчера в 14:17
РЕН ТВ

Билл Гейтс предупредил мир о глобальной катастрофе после коронавируса

РЕН ТВвчера в 04:58
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:27

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
1,3K

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
20

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
208

В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который подозревается в обмане 16-летней знакомой на 93 тысячи рублей под предлогом того, что он является проводником между человеком и дьяволом и может обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
РИА Новости20:28

США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
РБКвчера в 13:01
419

Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет

Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ru5 августа в 03:27