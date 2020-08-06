Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
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Основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что в ближайшие десятилетия планету ждет кризис, который окажется куда хуже нынешней пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем блоге. Новой проблемой для человечества станет изменение климата, считает Гейтс.В источнике
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