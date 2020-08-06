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Газета.Ru
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологический кризис, который будет хуже коронавируса, пишет РИА "Новости". По словам Гейтса, в ближайшие десятилетия мир столкнется с изменением климата. "Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", - написал бизнесмен.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее коронавируса»

РИА Новости13:04
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

Газета.Ru14:31
Национальная служба новостей

Билл Гейтс: Последствия экологического кризиса превзойдут вред от пандемии

Национальная служба новостей13:47
Известия

Билл Гейтс спрогнозировал «катастрофу страшнее коронавируса»

Известия14:33
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ru11:36
РЕН ТВ

Билл Гейтс предупредил мир о глобальной катастрофе после коронавируса

РЕН ТВ04:58
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правда04:27

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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