Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»
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Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»
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Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологический кризис, который будет хуже коронавируса, пишет РИА "Новости". По словам Гейтса, в ближайшие десятилетия мир столкнется с изменением климата. "Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", - написал бизнесмен.В источнике
Подробнее о событии
Билл Гейтс: Последствия экологического кризиса превзойдут вред от пандемии
Национальная служба новостей13:47
Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса
Комсомольская правда04:27