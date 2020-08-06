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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс предсказал кризис опаснее эпидемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.В источнике
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Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее коронавируса

Газета.Ru17:02
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:27
Российская газета

Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

Российская газетавчера в 14:00
РИА Новости

Билл Гейтс предсказал кризис опаснее эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 13:04
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ruвчера в 11:36
РЕН ТВ

Билл Гейтс предупредил мир о глобальной катастрофе после коронавируса

РЕН ТВвчера в 04:58
РБК

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

РБКвчера в 15:32

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
В России запатентовали препарат от коронавируса
РИА Новостивчера в 15:33
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ
RT на русскомвчера в 15:02

Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ruвчера в 14:37
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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На Украине опровергли данные о наличии арестованной селитры в порту

Напомним, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что на территории Николаевского порта может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, что превышает объём взрывчатки, разрушившей Бейрут.
REGNUMвчера в 07:24
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
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