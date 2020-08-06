Билл Гейтс предсказал кризис опаснее эпидемии коронавируса
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Основатель Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, последствия которого превзойдут вред от пандемии коронавируса. Он спрогнозировал, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата.В источнике
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Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 04:27