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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса.В источнике
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РБК

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

РБК15:32
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ru11:36
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

Газета.Ru14:31
РИА Новости

Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса

РИА Новости13:04
URA.Ru

Билл Гейтс пообещал миру катастрофу в пять раз смертельнее COVID

URA.Ru15:14
РЕН ТВ

Билл Гейтс предупредил мир о глобальной катастрофе после коронавируса

РЕН ТВ04:58
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правда04:27

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
9

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
66

Вспышка смертельно опасного детского заболевания ожидается в США

Агентство «Центры по контролю и профилактике заболеваний» в Соединенных Штатах предупредило о новом детском заболевании, которое может спровоцировать длительный паралич и привести к летальному исходу.
Live24вчера в 08:25
13

В Донбассе впервые за пять лет никто не нарушил режим прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 году.
Газета.Ru14:03

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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