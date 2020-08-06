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Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса.В источнике
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Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса
Комсомольская правда04:27