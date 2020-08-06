Больничные для пожилых граждан в Подмосковье продлили до 23 августа

В Подмосковье до 23 августа продлили больничные для работающих жителей старше 65 лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.