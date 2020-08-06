Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс предупредил о «катастрофе страшнее пандемии коронавируса»

Гейтс считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Основатель Microsoft сравнил последствия экологического кризиса с пандемией коронавируса. Летальность от инфекции составила в среднем 14 человек на 100 000 населения.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал новую глобальную катастрофу

Lenta.ru04:08
URA.Ru

Соцсети злятся на Гейтса за слова о катастрофе. «Не заработал на короняге, на климат переключился»

URA.Ru03:33
РИА Новости

Билл Гейтс предупредил о «катастрофе страшнее пандемии коронавируса»

РИА Новостивчера в 13:04
ТАСС

Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем COVID-19

ТАСС17:54
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее коронавируса

Газета.Ru17:02
РЕН ТВ

Гейтс предрек человечеству катастрофу страшнее пандемии коронавируса

РЕН ТВ23:00
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:27

В Японии считают, что альянс России и Китая «роняет» доллар

По оценкам аналитиков, российско-китайская дедолларизация приближается к кульминации и в итоге может привести к формированию финансового альянса двух стран-партнеров, которым предрекали в первую очередь заключение военных и торговых союзов.
ПолитРоссиявчера в 09:14

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газета5 августа в 07:12
25

FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с команды "Рейсинг Пойнт" 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса" после протестов "Рено", сообщается на сайте организации.
РИА Новости05:33

Больничные для пожилых граждан в Подмосковье продлили до 23 августа

В Подмосковье до 23 августа продлили больничные для работающих жителей старше 65 лет и пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москвавчера в 12:09
43

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
42