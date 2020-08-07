Билл Гейтс предупредил о худшей, чем коронавирус, катастрофе
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Мир накрыла глобальная пандемия коронавируса, но всего через несколько десятилетий человечество столкнется с другой проблемой, которая окажется гораздо хуже, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Речь, по его словам, идет об изменении климата.В источнике
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Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса
Комсомольская правдавчера в 04:27