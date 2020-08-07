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BFM.ru
BFM.ru

Билл Гейтс предупредил о худшей, чем коронавирус, катастрофе

Мир накрыла глобальная пандемия коронавируса, но всего через несколько десятилетий человечество столкнется с другой проблемой, которая окажется гораздо хуже, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Речь, по его словам, идет об изменении климата.В источнике
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РЕН ТВ

Гейтс предрек человечеству катастрофу страшнее пандемии коронавируса

РЕН ТВ23:00
Комсомольская правда

Билл Гейтс предсказывает миру природную катастрофу после эпидемии коронавируса

Комсомольская правдавчера в 04:27
Газета.Ru

Билл Гейтс предсказал катастрофу страшнее коронавируса

Газета.Ru17:02
Российская газета

Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»

Российская газетавчера в 14:00
РИА Новости

Билл Гейтс предрек катастрофу страшнее пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 13:04
Lenta.ru

Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса»

Lenta.ruвчера в 11:36
ТАСС

Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем COVID-19

ТАСС17:54

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149

Число жертв разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа возросло до 149 - более десяти пострадавших скончались сегодня в реанимации, сообщает местная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление минздрава Ливана.
Газета.Ru22:00
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00