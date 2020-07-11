Коронавирус

BFM.ruBFM.ruБилл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса нуждающихся

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 в первую очередь нуждающихся. Он считает необходимым при распределении препарата руководствоваться не экономической выгодой, а принципами справедливости.
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Билл Гейтс
Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении, основываясь не только на факторах, способствующих росту рынка, но также на принципах справедливости.
— Билл Гейтс, американский предпринимательТелеканал 360° 08:49
с чего всё началось
«Если мы просто отдадим лекарства и вакцины покупателю, предложившему самую высокую цену, а не людям и местам, где они больше всего нужны, у нас будет более продолжительная, более несправедливая и смертоносная пандемия»,— заявил господин Гейтс (цитата по Reuters
).
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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