Общество

BFM.ruBFM.ruБилл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса. В интервью BBC он назвал это «сумасшествием».
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Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

ТАССвчера в 22:02

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

РИА Новостивчера в 20:27

Билл Гейтс ответил сторонникам теории заговора о «чипировании»

Говорит Москвавчера в 13:51

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Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей с помощью вакцины

Московский Комсомолецвчера в 15:18

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

News.ruвчера в 13:53

Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

РБКвчера в 19:35
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Общество

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Авто

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Общество

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Общество

Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд

Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
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Общество

Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива

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Политика

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ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня.
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Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
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Владимир Потанин, самый богатый человек в России, потерял за день $1,6 миллиарда из-за снижения стоимости акций ГМК "Норильский никель" после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ.
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Политика

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Американец Дэниел Шедд послал своей матери групповое селфи с друзьями из аэропорта в пригороде американского города Сент-Луис Мэриленд-Хайтс за считанные минуты до смерти в авиакатастрофе.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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