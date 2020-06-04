Общество

РИА НовостиРИА НовостиБилл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

ТАССвчера в 22:02

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей

News.ruвчера в 13:53

Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

РБКвчера в 19:35

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества

Lenta.ruвчера в 18:43

Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей с помощью вакцины

Московский Комсомолецвчера в 15:18

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

РИА Новостивчера в 20:27

Билл Гейтс ответил сторонникам теории заговора о «чипировании»

Говорит Москвавчера в 13:51
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Кино

Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»

News.ru вчера в 08:37
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Происшествия

В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей

В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета вчера в 08:56
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Общество

Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку

На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
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Экономика

Пенсионерам-опекунам вернут индексацию пенсий: Поправки приняты

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приёмной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только после завершения опеки – пояснил заместитель начальника Зеленодольского управления ПФР Марат Хафизов.
Новости Зеленодольска вчера в 08:21
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru 03 июня в 11:38
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
2,6K
Армия и оружие

Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии

Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv вчера в 03:36
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
12
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
38
Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
74
Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Добавим, что одной из самых хорошо оплачиваемых вакансий стала должность специалиста по реализации программного обеспечения, который может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц.
Моя Москва.онлайн 00:34
28
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 03 июня в 06:04
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Здоровье

Дерматолог назвал спровоцированные масочным режимом болезни

Дерматолог Военно-медицинской академии Алексей Сухарев перечислил заболевания, которые могут последовать за частым ношением маски.
Московский Комсомолец вчера в 15:47
23
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Rockstar временно закрыла серверы GTA Online и Red Dead Online

Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Здоровье

Офтальмолог предупредил об опасности отекших век

Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс вчера в 19:48
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России

Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
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Космос

Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Самый мощный радиотелескоп, находящийся на юге Китая, в сентябре 2020 года приступит к поиску сообщений внеземных цивилизаций.
Evo-rus.com 00:43
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Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы 03 июня в 18:10
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Наука

Низкая вероятность распространения коронавируса через касания доказана

Оказалось, что чаще всего коронавирус передается через дыхание и разговоры, а вот вероятность распространения через касания оказалась низкой.
Газета DAILY вчера в 13:44
1
Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
9
Технологии

У «Военного обозрения» появилось своё приложение для Android

Хотим поблагодарить всех тех наших читателей, кто поддержал «Военное обозрение» в финансовом плане.
Военное обозрение вчера в 01:47
Происшествия

За сутки в Забайкалье скончались ещё 2 пациента с коронавирусом

В Иркутской области на 2 июня 2542 случая заболевания. госпитализировано 1949 человек, в том числе 95 за последние сутки.
Байкал-Daily вчера в 01:01
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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