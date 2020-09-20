Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.В источнике
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