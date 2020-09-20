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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.В источнике
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Lenta.ru

Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ru13:16
ТАСС

Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

ТАСС12:10
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

РИА Новости12:43
URA.Ru

Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия коронавируса

URA.Ru12:33
Газета.Ru

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ru12:29
Комсомольская правда

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Комсомольская правда12:21
Российская газета

Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Российская газета12:44

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей18:35
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Путин наградил орденом создателя гиперзвукового блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального директора «НПО Машиностроения» Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Татар-информвчера в 10:54
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Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекеров05:46
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