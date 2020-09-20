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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.В источнике
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РБК

Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии в 2022 году

РБКвчера в 14:34
Lenta.ru

Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:16
Газета.Ru

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:29
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

РИА Новостивчера в 12:43
URA.Ru

Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия коронавируса

URA.Ruвчера в 12:33
Российская газета

Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 12:44
ТАСС

Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

ТАССвчера в 12:10

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
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«Астон Вилла» — «Шеффилд». Прогноз: Грилиш, Трезеге и Мингс начнут новую жизнь в АПЛ

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд» Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73.
Чемпионатвчера в 10:15

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газетавчера в 13:12
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В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
Коммерсантъ17:55
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Шумную семью в Зейском районе выселили из квартиры после жалоб соседей

"Было вручено постановлении о возбуждении исполнительного производства, так же жильцам квартиры были разъяснены последствия неисполнения решения суда в установленный срок для добровольного исполнения требования, в том числе о вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора и применении мер административного воздействия", - сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Вести - Амурская область22:27