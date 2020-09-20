Шумную семью в Зейском районе выселили из квартиры после жалоб соседей

"Было вручено постановлении о возбуждении исполнительного производства, так же жильцам квартиры были разъяснены последствия неисполнения решения суда в установленный срок для добровольного исполнения требования, в том числе о вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора и применении мер административного воздействия", - сообщает пресс-служба УФССП по региону.