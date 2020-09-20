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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.В источнике
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РБК

Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии в 2022 году

РБКвчера в 14:34
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

РИА Новостивчера в 12:43
Российская газета

Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 12:44
Lenta.ru

Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:16
URA.Ru

Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия коронавируса

URA.Ruвчера в 12:33
Газета.Ru

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:29
ТАСС

Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

ТАССвчера в 12:10

Губернатор Приморья договорился о поставках товаров из Белоруссии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Белоруссии Леонидом Зайцем заключил предварительное соглашение о поставках оборудования, продуктов и других товаров из республики, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора и правительства Приморья.
ТАССвчера в 07:26
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.
Невские Новости18:45
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46

У экзопланет может быть алмазное покрытие

Впоследствии другие предположили, что определенные планетные системы, рожденные из диска пыли, особенно богатого углеродом, углеродистых планет земной группы, могли иметь покрытие, в основном из алмазов.
V-kosmose.com18 сентября в 07:36
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