Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.