Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Белоруссии Леонидом Зайцем заключил предварительное соглашение о поставках оборудования, продуктов и других товаров из республики, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора и правительства Приморья.
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.
Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Впоследствии другие предположили, что определенные планетные системы, рожденные из диска пыли, особенно богатого углеродом, углеродистых планет земной группы, могли иметь покрытие, в основном из алмазов.
Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая - Walmart - 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом - он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.