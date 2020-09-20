"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.