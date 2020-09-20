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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.В источнике
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РБК

Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии в 2022 году

РБКвчера в 14:34
Lenta.ru

Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:16
ТАСС

Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

ТАССвчера в 12:10
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

РИА Новостивчера в 12:43
URA.Ru

Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия коронавируса

URA.Ruвчера в 12:33
Газета.Ru

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:29
Российская газета

Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 12:44

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральный22:20