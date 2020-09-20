Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.