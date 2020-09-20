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РИА Новости
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.В источнике
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РБК

Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии в 2022 году

РБКвчера в 14:34
РИА Новости

Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

РИА Новостивчера в 12:43
Lenta.ru

Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:16
Российская газета

Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Российская газетавчера в 12:44
Коммерсантъ

Билл Гейтс ожидает завершения эпидемии коронавируса не раньше 2022 года

Коммерсантъвчера в 14:33
Газета.Ru

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:29
ТАСС

Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году

ТАССвчера в 12:10

Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана
РИА Новостивчера в 11:58
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Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru19:54
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В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUM19 сентября в 12:25
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Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета РФ по разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов на «Национальную оборону», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на следующие три года.
Мойка7819 сентября в 10:39
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В США назвали самый полезный для Египта российский истребитель

Российский МиГ-35 с большой долей вероятности появится на вооружении египетского воздушного флота: Каир отдаст предпочтение истребителю из России благодаря его высоким летным и боевым характеристикам.
ПолитРоссия19 сентября в 05:42

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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