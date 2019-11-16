Общество
News.ruБилл Гейтс снова возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года обогнал главу онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Беззоса в рейтинге миллиардеров. На данный момент состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, Безоса — в $109 млрд.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Футбол
Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Происшествия
СК проверит конфликт на лекции экс-доцента Соколова в 2018 году
В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу решили проверить возможное применение силы «обвиняемым в совершении особо тяжелого преступления лектором» к слушателю на открытой лекции в 2018 году.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Происшествия
Соколова на следственный эксперимент привезли в бронежилете
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Здоровье
Газ для зажигалок, освежители, дезодоранты: чем дышат омские подростки
Новые веяния: метод проб Недавно Следственный комитет РФ привел тревожные цифры: за три года в России более 360 детей погибли из-за токсикомании, в частности, от вдыхания бытового газа.
Здоровье
6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление
В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Происшествия
В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.