Общество

News.ruNews.ruБилл Гейтс снова возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года обогнал главу онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Беззоса в рейтинге миллиардеров. На данный момент состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, Безоса — в $109 млрд.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

Известия07:07

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru 10:33
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Газета.Ru 03:14
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Футбол

Стал известен состав сборной России на матч с Бельгией

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

СК проверит конфликт на лекции экс-доцента Соколова в 2018 году

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу решили проверить возможное применение силы «обвиняемым в совершении особо тяжелого преступления лектором» к слушателю на открытой лекции в 2018 году.
РБК 10:58
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко

С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Paparazzi.ru 03:54
Происшествия

Соколова на следственный эксперимент привезли в бронежилете

Neva.Today вчера в 07:31
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
РИА Новости 08:27
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
RT на русском 08:36
Происшествия

Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале

В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Lenta.ru 10:24
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки частного самолета в Ленобласти

REGNUM 10:36
Здоровье

Газ для зажигалок, освежители, дезодоранты: чем дышат омские подростки

Новые веяния: метод проб Недавно Следственный комитет РФ привел тревожные цифры: за три года в России более 360 детей погибли из-за токсикомании, в частности, от вдыхания бытового газа.
Город55.ру 14 ноября в 02:51
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-29К

ТАСС 09:11
Здоровье

6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление

В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
MedikForum.ru вчера в 23:00
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
Происшествия

На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
РИА Новости 09:57
Происшествия

В Оренбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Оренбурге пассажирский автобус съехал с проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередачи, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском 05:39
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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