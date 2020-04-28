с чего всё началось

Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.

Общество Школьникам грозит запрет на использование смартфонов для обучения Как сообщают "Известия", фраза "Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено" в документе напечатана заглавными буквами и жирным шрифтом.

Политика Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС). 135

Авто Changan начал продажи нового Changan CS75 FL на рынке РФ Кроме новой мультимедии, в функциональное оборудование CS75 FL вошли акустическая система Hi-End с 8 динамиками, двухзонный климат-контроль, интеллектуальный SMART-ключ, камера заднего вида с динамической разметкой и целый комплекс электронных помощников. 8

Здоровье «Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. 29

Армия и оружие Украинские силовики заявили о девяти обстрелах в Донбассе за сутки Украинские силовики заявили во вторник, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных ранены.

Общество Авиакомпании резко подняли цены на билеты в апреле—мае Стоимость перелета между Москвой и 15 крупнейшими городами России с вылетом в апреле—мае выросла на 50–110% по сравнению с месяцем ранее, пишут «Ведомости». 271

Наука Вазопрессин помог предсказать расстройство аутистического спектра В 2018 году ученые ученые под руководством Карен Паркер (Karen Parker) из Стэнфордского университета обнаружили, что тяжесть симптомов расстройства аутистического спектра у маленьких детей коррелирует с концентрацией в их спинномозговой жидкости вазопрессина — пептидного гормона и нейропептида, который принимает участие (помимо прочего) в формировании социального поведения и привязанностей.

Политика В Госдуму внесут проект о наказании чиновников за хамство Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать", - сказал Хинштейн в эфире радиостанции "Вести ФМ". 11

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля. 14

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1,1K

Политика США выставят счет Китаю за коронавирус Ранее Трамп заявлял, что коронавирус родился в лаборатории в китайском городе Ухань, и пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. 38

Происшествия В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.

Экономика В России отмечено снижение продаж антисептиков Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. 45