Коронавирус
REGNUMБилл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
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с чего всё началось
"Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии", — заявил Гейтс в интервью французскому изданию Le Figaro.РИА Новостивчера в 20:45
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Билл Гейтс: на возврат к нормальной жизни миру потребуется два года
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