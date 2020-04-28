с чего всё началось

Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.

Энергетика Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.

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