Коронавирус
Lenta.ruБилл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.
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Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском.
— Билл Гейтс, американский предпринимательРИА Новости вчера в 20:45
с чего всё началось
— Чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина, — рассказал Гейтс в интервью изданию Figaro.Вечерняя Москвавчера в 21:37
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Билл Гейтс: на возврат к нормальной жизни миру потребуется два года
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Общество
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
В Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 14:54
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В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI
Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Генеральный директор холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался на 52 году жизни, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:56
Экономика
Сотрудники ФАС проверят магазины из-за роста цен на лимоны
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России проверят поставщиков и магазины.
Вечерняя Москва 26 апреля в 15:09
Энергетика
Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство
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BFM.ru вчера в 21:04
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК вчера в 08:55
Общество
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Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com вчера в 05:35
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Кино
В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
NewInform вчера в 08:11
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Футбол
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Тройку самых ненавидимых людей из мира футбола замкнул бывший вратарь сборной ФРГ Харальд Шумахер, «прославившийся» тяжелой травмой, которую он нанес французу Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.
Советский спорт вчера в 18:14
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РБК вчера в 10:17
Общество
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Lenta.ru вчера в 10:27
Транспорт
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Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур 26 апреля в 00:19
Общество
Новый КоАП принесет автовладельцам новые штрафы
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Российская газета вчера в 06:38
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РИА Новости 26 апреля в 05:26
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Роспотребнадзор анонсировал новые правила перелетов для пассажиров
В России изменят правила допуска пассажиров в самолеты после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
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В Омской области утро началось с сообщения о смерти еще одного пациента, заразившегося СOVID-19.
БК55 вчера в 23:01
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
Игры
Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Sony объявила, что The Last of Us: Part II выйдет 19 июня, из-за чего пришлось отложить и Ghost of Tsushima — до 17 июля.
Игромания.ру вчера в 12:22
Политика
Трамп опроверг слухи о возможности переноса выборов
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении перенести из-за пандеми коронавируса президентские выборы, намеченные на третье ноября.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета вчера в 21:56