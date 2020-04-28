Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью газете Le Figaro.
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Билл Гейтс
Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском.
— Билл Гейтс, американский предпринимательРИА Новости 20:45
с чего всё началось
— Чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина, — рассказал Гейтс в интервью изданию Figaro
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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