Будьте в Плюсе

Билл Гейтс спрогнозировал снижение опасности коронавируса к лету 2022 года

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что число тяжёлых случаев заболевания коронавирусом и уровень смертности от COVID-19 должны резко упасть к лету 2022 года.
RT на русском
Гейтс выразил уверенность в том, что при вакцинации, появлении новых препаратов и естественного иммунитета заболеваемость и смертность должны уменьшиться.
Телеканал 360°
Основатель Microsoft выразил надежду, что в следующем году будет решена проблемы с поставками вакцин от коронавируса.
Телеканал 360°
Основатель Microsoft призвал мировое сообщество активно работать и «над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий».
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Швеции снижается уровень смертности
REGNUM06:21
Основатель Microsoft Гейтс предрек резкое падение смертности от COVID-19 летом 2022 года
Lenta.ru00:20
Билл Гейтс уверен, что смертность от коронавируса может резко снизиться летом 2022 года
РИА Новости03:04
Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от ковида до уровня гриппа к середине 2022 года
Дождь01:43
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Основатель Microsoft Гейтс спрогнозировал конец пандемии к середине 2022 года
Телеканал 360°01:30
Билл Гейтс спрогнозировал сроки ослабления пандемии
РБК04:00
Билл Гейтс рассчитывает на завершение пандемии коронавируса к середине будущего года
ТАСС23:56

Интересное

Volkswagen представил новую версию Taos для России

Напомним, ранее Volkswagen Taos для России были доступны только со 150-сильным турбированным 1,4-литровым бензиновым мотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с передним или полным приводом, а также со 110-сильным 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Коммерсантъ16 ноября в 08:04

Польша потребовала от Белоруссии стабилизации обстановки на границе, пригрозив закрыть КПП

"Министр (внутренних дел и администрации Польши) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", — говорится в сообщении.
РИА Новости10:18

МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам

МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и считает, что это противоречит дипломатическим правилам.
РИА Новости09:43

Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
ТАСС10:10