Общество

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Известиявчера в 21:55

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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