Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.

Происшествия Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.

Происшествия Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Политика Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.

Общество Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.

Экономика Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.

Киберспорт Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2 Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Экономика Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.