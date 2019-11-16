Общество
Lenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Общество
На улицы Гонконга вышли солдаты Китая
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани
В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.
Происшествия
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика
В администрации президента Сербии рассказали о состоянии Вучича
Советница президента Сербии Сузана Васильевич заявила, что Александр Вучич находится в Военно-медицинской академии, его состояние здоровья стабильное.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Футбол
Азмун включён в тройку номинантов на награду лучшему футболисту Азии
Политика
Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Экономика
Минфин предложил собрать больше налогов и штрафов
Что касается штрафов, то план по сборам увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с июлем — до 76 млрд 700 млн.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Футбол
Спортивный директор «Тамбова»: «Не вижу такого бардака в судействе, как многие пишут в СМИ»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал судейские реформы, о которых накануне сообщил президент РФС Александр Дюков.
Общество
СМИ узнали о слежке ФСБ за обвиняемым в шпионаже Уиланом более 10 лет
Российские спецслужбы заинтересовались обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом еще во время его визита в Москву в 2007 году: американец «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Экономика
Верховная Рада утвердила государственный бюджет Украины на 2020 год
Прогнозируемый рост ВВП составит 3.7%, инфляция не должна превысить 6%. В целом текст бюджета соответствует прогнозам многих украинских и мировых экономистов.
Хоккей
Хоккеист Дано о силовом приёме Овечкина: это разбудило «Монреаль»
Овечкин применил мощный силовой приём против Друена на пятой минуте второго периода. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Монреаля».
Армия и оружие
Курды объяснили нежелание объединиться с Асадом против Турции
Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад рассказал, почему курды отвечали отказом на предложения президента Сирии Башара Асада объединить усилия для совместной борьбы с Турцией.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью
Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Здоровье
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к открытию
Детскую поликлинику в «Южном» в Твери готовят к вводу в эксплуатацию, уже идёт работа над исполнительными документами.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Общество