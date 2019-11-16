Основатель компании Microsoft Билл Гейтс обошел главу Amazon Джеффа Безоса и снова возглавил список миллиардеров Bloomberg.

Bloomberg: Билл Гейтс вновь стал самым богатым человеком в мире

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